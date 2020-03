Doenças do coração são mais letais para brasileiras do que câncer de mama

Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBD) apontam que as brasileiras morrem mais de doenças do coração do que com câncer de mama. No Brasil, 54% das mulheres morrem por doenças do coração e 14% por conta do câncer de mama. Contado, quando são questionadas, 65% pensam que podem morrer de câncer, e apenas 15% citam doenças do coração.

Walkiria Ávila, chefe do Setor de Cardiopatia, Gravidez e Planejamento Familiar do InCor, explicou ao portal R7 que “desde a puberdade, as mulheres ficam expostas a fatores que agridem o coração, como o uso inadequado de anticoncepcionais, a gravidez e, mais tarde, a menopausa”.

A especialista ainda ressalta que as mulheres não adotam medidas de prevenção contra doenças cardíacas. Diante disso, elas são mais letais que o câncer de mama. "Elas levam o marido e o filho ao médico, mas elas mesmas não vão fazer exames — 60% não sabem qual seu nível de colesterol", exemplificou.