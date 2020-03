Decoração minimalista: 6 princípios para usar em sua casa

Além de moderna, elegante e funcional, a decoração minimalista tem benefícios. Estudos demonstraram que, embora as pessoas mais inteligentes estejam frequentemente relacionadas a ambientes bagunçados, elas também estão associadas a níveis mais altos de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, ambientes limpos e organizados trazem mais tranquilidade.

No entanto, não é tão fácil adotar esse estilo em casa. Por isso, a seguir você confere sete princípios básicos da decoração minimalista.

Livre-se do desnecessário

Para criar uma atmosfera minimalista, você deve se livrar de todos os elementos desnecessários. Pergunte a si mesmo o que você pode remover e o que você pode armazenar fora da vista.

Reprodução/Nueva Mujer

Priorize a qualidade dos itens

Como o estilo minimalista procura que as pessoas desfrutem ao máximo da sua estadia, os móveis devem ser escolhidos cuidadosamente levando em consideração a sua durabilidade. Por esse motivo, é necessário priorizar a qualidade sobre a quantidade.

Reprodução/Nueva Mujer

“Abra” os espaços

Não importa se sua casa é grande ou pequena, uma das principais características do minimalismo é que ele cria uma sensação de espaço. As cores claras são essenciais para gerar essa percepção.

Reprodução/Nueva Mujer

Adote cores neutras

É recomendável abrir mão da combinação de cores. Se você quer adicionar um pouco de vida ao cômodo, escolha tons que harmonizam com os neutros, como azul, verde e terrosos.

Reprodução/Nueva Mujer

Explore diferentes texturas

Um dos grandes truques de decoração é usar elementos feitos com materiais diferentes — mas com cores semelhantes. Isso evitará a monotonia. Você pode brincar com os tecidos ou trabalhar com os móveis, que podem ser de materiais diferentes e pertencer à mesma paleta de cores.

Reprodução/Nueva Mujer

Prefira formas simples

Use móveis com um design simples e moderno, com linhas puras e sem relevos. Dessa forma, você aumentará a sensação de calma e estabilidade dentro de casa.

Leia também

Fonte: Nueva Mujer