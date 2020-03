Conheça os novos recursos que serão liberados no app WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha no desenvolvimento de novas funções. Pensando nisso, separamos alguns dos próximos recursos que serão liberados na plataforma. Confira:

Informações falsas

A plataforma terá novas funções para combater informações falsas. Em um primeiro momento, foi divulgado que o app desenvolve um recurso vai permitir o usuário pesquisar imagens recebidas no app na Web (para confirmar a veracidade do arquivo).

E agora, em uma nova versão beta, foi liberado outro recurso semelhante, mas para mensagens de texto, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

Como parte da função, um novo botão 'pesquisar' será adicionado no recurso ‘mensagens encaminhadas com frequência’.

Depois de tocar no ícone, o WhatsApp perguntará se o usuário deseja pesquisar a mensagem selecionada no Google, de forma automática, para que possa ver se ela contém informações falsas.

Mensagens com prazo de validade

A popular plataforma também desenvolve um recurso que permitirá excluir automaticamente mensagens em um bate-papo.

Com a novidade, o usuário poderá escolher quanto tempo novas mensagens durarão antes de serem excluídas no chat.

WhatsApp Messenger beta 2.20.40.21 for iOS is now available for testing. The beta program is closed, unfortunately. https://t.co/qZkpuzdbn3 #WhatsAppBeta #iOS #Bot

Integração total

A plataforma ainda trabalha em uma nova função que vai permitir o uso da mesma conta em vários dispositivos.

Com a novidade, será possível utilizar a ferramenta de forma simultânea, sendo compatível nos sistemas Android e iOS.

Public announcement: they are currently working to sync actions (for example if you star a message on device A, it will be starred on device B as well), and other similar actions. https://t.co/er68iOcAwM

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 12, 2020