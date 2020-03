Se apaixonar, ter um relacionamento e fazê-lo durar não são tarefas simples. Justamente por isso, cada signo do zodíaco guarda dentro de si uma necessidade que, quando é suprida, pode fazer com o que o relacionamento funcione por mais tempo.

Confira aquilo que cada signo precisa para que o relacionamento dure:

Áries

Sendo um sinal de fogo, os arianos são geralmente ardentes e apaixonados. Quando se apaixonam por alguém, oferecem o melhor de si e sempre deixam o parceiro querendo mais. Eles sempre irão desejar que seu parceiro seja criativo e os inspire para que o amor dure.

Touro

Eles tendem a ser guiados mais pelo físico e conexões sexuais. Então, se existe química entre ele e outra pessoa, eles se apaixonarão mais rapidamente. São muito sensuais e amam o contato físico. Por isso, quando se estabelecem com um parceiro eles gostam de estabilidade e tranquilidade, mas sem deixar de inovar em termos de sexo e romance.

Gêmeos

Eles gostam de se comunicar, portanto, ter uma boa conversa será a forma de conquista mais eficaz com os geminianos. Eles procuram pessoas inteligentes e criativas, e às vezes acham difícil acreditar no amor. No entanto, quando se apaixonam, são capazes de tudo e desejam que a pessoa esteja disposta a acompanhá-los e construir um relacionamento que funcione em parceria.

Câncer

Se apaixonam loucamente e procuram um parceiro que lhes dê todo o amor que merecem e tenha os pés no chão. O relacionamento com o canceriano dura quando existe apoio incondicional em todos os momentos e a pessoa consegue fazer com que ele se sinta especial.

Leão

Seu pode de atração permite que eles encantem as pessoas facilmente. Eles confiam em si mesmos e geralmente são gentis. Eles se apaixonam profundamente e se comprometem com quem eles amam, embora sejam geralmente ciumentos e territoriais. Por isso, o leonino precisa de alguém leal e que não o deixem esquecer o quanto é amado.

Virgem

Eles têm medo da vulnerabilidade que o amor traz para as suas vidas. Podem ter dificuldade para se comunicar ou expressar seus sentimentos, por isso, tende a parecer um pouco frio às vezes. Eles precisam de alguém seguro e decidido, que possa passar essas sensações e permitir que eles se entreguem sem medo.

Libra

Os librianos não são conquistados facilmente, mas quando se apaixonam, realmente esperam que a pessoa que amam os trate com respeito e merecimento. Eles gostam de relacionamentos harmoniosos e pacíficos, onde podem se comunicar adequadamente. Eles não odeiam brigas.

Escorpião

Um dos signos mais sexuais do zodíaco. Eles geralmente pensam com o corpo antes do coração, mas também se apaixonam loucamente. Para eles, o amor é tudo, embora às vezes eles tendam a ser um pouco ciumentos e possessivos com o parceiro. Também precisam de alguém leal, que seja capaz de se preocupar e mostrar sempre o quanto o ama, seja com gestos românticos ou com boas atitudes no cotidiano.

Sagitário

Para os sagitarianos, o amor é uma aventura. Eles são almas livres que raramente sentem medo. São independentes e adoram pessoas sábias e com muitas experiências para contar. Eles amam a sua liberdade e o relacionamento deve funcionar com muita parceria e disposição para tentar sempre coisas novas.

Capricórnio

O capricorniano se envolve intensamente e é muito comprometido. Por isso, eles não gostam de relacionamentos casuais que não oferecem durabilidade. Eles levam a vida a sério e esperam ter um relacionamento estável e feliz. Este signo gosta de ser tratado como um companheiro de vida e sentir que é uma parte importante do presente e futuro do parceiro.

Aquário

Eles têm um grande coração e também são entregues e grandes amantes. Os aquarianos esperam pela pessoa certa, para lhes dar um amor verdadeiro, mas sem seguir regras. Gostam de parceiros ousados e que não tenham o hábito de controlar as situações. Para fazer o amor deste signo durar é preciso amar a liberdade.

Peixes

Eles são doces, românticos e, apesar de temer que seu coração seja partido, não hesitam em se apaixonar. Para que o amor deste signo dure, eles precisam de alguém que compreenda seu lado sentimental aflorado e não o desencoraje com más atitudes no relacionamento. Alguém que os ajude a equilibrar as fantasias e colocar os pés no chão com empatia também costuma ficar nos seus corações.