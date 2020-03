6 registros que mostram o que os animais estão fazendo sem os humanos nas ruas

Com os humanos em quarentena e isolamento social em muitas partes do mundo durante a pandemia de covid-19, os animais estão voltando a ocupar lugares em que já não eram vistos.

Confira alguns registros que circulam pelas redes sociais:

Peixes e água cristalina voltaram a ser vistos nos canais da cidade italiana agora que as gondolas já não circulam. Além disso, cisnes também voltaram a “passear”.

Para quienes dudan del impacto humano en nuestro entorno: Venecia sin góndolas: Y los peces volvieron a sus (ahora limpios) canales. pic.twitter.com/ksvl2CSQqj — Gastón Gaviola (@gastongaviola) March 17, 2020

En tiempos de cuarentena

vuelven los cisnes a Venecia

y el agua de sus canales está limpia. pic.twitter.com/QqeLAgLIJL — Atalanta (@atalanta007) March 17, 2020

Em Barcelona, na Espanha, um javali também andou pelas ruas sem transito tranquilamente.

Un jabalí campa a sus anchas por la calle Balmes de Barcelona#CuarentenaTotal pic.twitter.com/hWh2UBjio2 — Cruz Perella (@CruzPerella) March 19, 2020

Enquanto isso, em Madrid pavões abandonaram algum tipo de zoológico ou criadouro para dar uma volta.

En Madrid hay pavos reales por las calles pic.twitter.com/svH2OZus3N — BRUNO CABALA (@BRUNO_CABALA) March 19, 2020

Já a região espanhola de Chinchilla contou com cabras correndo pelas ruas vazias.

Chinchilla (Albacete)

Las cabras bajan a las calles vacías. Tó el pueblo para ellas 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/d3K3yTyef9 — Tarabilla (@Tarabilla02) March 19, 2020

No porte de Sardenha, na Itália, golfinhos também voltaram a ser vistos agora que as embarcações já não atracam no local.