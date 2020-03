Vitamina C ou E: qual é melhor para o sistema imunológico?

Se a pandemia do coronavírus (covid-19) fez uma coisa, é que as pessoas se preocupam mais com a sua saúde. E esse processo processo envolve o consumo de vitaminas como a C e a E, que fortalecem o sistema imunológico e ajudam a prevenir doenças.

As vitaminas C e E

Já é sabido que a vitamina C ajuda a fortalecer as defesas. No entanto, o seu consumo deve ser preventivo, pois o seu efeito não é tão poderoso depois que a doença é contraída.

Alguns alimentos ricos em vitamina C são:

brócolis

couve-flor

espinafre

laranja

limão

tangerina

Recomenda-se a ingestão diária, porque o corpo humano não a produz nem a armazena. Prefira consumi-la naturalmente antes de recorrer a suplementos.

Enquanto isso, a vitamina E tem um efeito mais antioxidante. Isso significa que ela ajuda o corpo a combater infecções causadas por bactérias.

Ela pode ser incorporada à dieta através de:

espinafre

nozes

óleo de girassol

óleo de soja

sementes

