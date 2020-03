Tome estes suplementos para fortalecer seu sistema imunológico

O segredo para aumentar as defesas é manter uma dieta equilibrada, e os suplementos podem ajudar a alcançar esse objetivo.

É importante ser bem cuidado em todas as épocas do ano, mas no meio da crise global de coronavírus, esse é o momento perfeito para você considerar dar algo extra ao seu corpo.

Consumir suplementos diariamente ajuda a protegê-lo de várias ameaças e é um poderoso antioxidante, mas as doses adequadas recomendadas anteriormente devem ser respeitadas.

Vitamina C

A vitamina C é poderosa no combate à oxidação das células, mas também fornece benefícios para pele, já que estimula a produção de colágeno.

Vitamina D

Protege os ossos e os dentes e evita infecções e alergias. No entanto, os seus benefícios surgem depois de vários meses de uso.

Multivitamínicos

Você pode encontrá-los em diferentes apresentações no mercado. Há aqueles com iodo e cálcio para fortalecer o sistema imunológico e fortalecer a pele, o cabelo e as unhas.

Lembre-se de que o seu efeito é reduzido com uma dieta pobre, excesso de estresse e com o abuso de medicamentos.

Outros suplementos naturais que podem ser úteis incluem mel, alho, limão, orégano e os probióticos em alguns alimentos fermentados, como o kefir.

Zinco

Este suplemento também pode ser usado para melhorar o sistema nervoso. Como “bônus”, controla a acne e é um antioxidante natural.

Fonte: Nueva Mujer