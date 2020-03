Os signos do zodíaco que terminarão março solteiros

Alguns solteiros do zodíaco estão mais propensos a terminar este mês sem mudar o status de relacionamento nas redes sociais.

Confira quais são:

Sagitário

É possível que você continue com uma conexão com alguém já conhecido, seja por redes sociais ou pessoalmente. Apesar de ser algo intenso, rápido e repleto de adrenalina, nada caminhará para algo sério, especialmente se essa pessoa é alguém do signo de Ar (Aquário, Libra e Gemêos) ou mais nova.

Câncer

Alguém pode estar se aproximando, mas você permanece fechado para amor e pode não enxerga-lo com os mesmos olhos; você será o responsável por fechar portas neste momento. Pessoas do passado também podem retornar, mas nada será resolvido este mês. É hora de perdoar e aprender as lições.

Escorpião

Alguém do passado pode aparecer ou um parceiro em situação de triângulo amoroso pode continuar indeciso. Infelizmente, decisões nada maduras e poucas mudanças se apresentam, fazendo com que nenhuma relação seja iniciada. Laços podem ser cortados ou a finalização de um ciclo ainda está em caminho.

Virgem

É possível que as redes sociais façam alguém aparecer na sua vida. No entanto, contatos mais próximos podem não sair como o esperado ou não acontecer, fazendo com que você permaneça solteiro este mês. Tenha mais cautela ao se envolver com pessoas que tem expectativas totalmente diferentes das suas. Diferenças entre idades e formas de aproveitar a vida podem pesar.