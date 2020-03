O que esperar do Ano Novo Astrológico de 2020

Para a Astrologia, o Ano Novo Astrológico começa com o ingresso do Sol em Áries, o que, no Brasil, em 2020, vai ocorrer no dia 20/03, às 00h49. Este evento gera um mapa astral que, calculado para a capital do país, pode ser interpretado, contendo tendências coletivas para todos os brasileiros.

A seguir, conheça as previsões coletivas para o ano novo astrológico de 2020.

Ano novo astrológico pede foco e resiliência

O tema de 2020 é trabalho, por causa da ênfase em Capricórnio, o ascendente deste novo ano e que vive o trânsito de quatro planetas importantes para o nosso dia a dia.

Escolha no que e onde trabalhar e se focar. Não é ano de dispersão e nem de sonhos mirabolantes sem que tenham uma boa base e alicerce.

Quanto mais tempo você ficar disperso e indeciso, pior . Capricórnio fala de assuntos sérios, que dizem respeito a estrutura e ao futuro, que vão ser um tema para todos.

. Capricórnio fala de assuntos sérios, que dizem respeito a estrutura e ao futuro, que vão ser um tema para todos. Se sente que está disperso , vale procurar um coach, terapia ou, mesmo, uma consulta astrológica ou de outra natureza. Mas, em todos os casos, em algum momento depois da(s) consulta(s) o trabalho vai ficar com você.

, vale procurar um coach, terapia ou, mesmo, uma consulta astrológica ou de outra natureza. Mas, em todos os casos, em algum momento depois da(s) consulta(s) o trabalho vai ficar com você. Se você tem perfil de ficar indeciso e procrastinar , encare como algo a ser trabalhado, pois do contrário, você vai continuar empacado, e, o que é pior, preocupado e tendo de lidar com demandas práticas.

, encare como algo a ser trabalhado, pois do contrário, você vai continuar empacado, e, o que é pior, preocupado e tendo de lidar com demandas práticas. Marte, Júpiter, Plutão e Saturno conjuntos em Capricórnio colocam energia extraordinária na realização de carreira e objetivos. Mas tudo isto vai requerer determinação e persistência. Um ano com Marte conjunto a Saturno não é de moleza.

colocam energia extraordinária na realização de carreira e objetivos. Mas tudo isto vai requerer determinação e persistência. Um ano com Marte conjunto a Saturno não é de moleza. Se o que você pretende tem consistência, não desista no primeiro obstáculo . Marte conjunto a Júpiter favorece projetos maiores e ambiciosos, mas que vão requerer uma visão para você saber o que precisa ser feito para realizá-los e qual o preço a pagar. Fazendo uma analogia, ninguém se torna atleta de ponta sem muito treino diário, dedicação e trabalho psicológico, concorda?

. Marte conjunto a Júpiter favorece projetos maiores e ambiciosos, mas que vão requerer uma visão para você saber o que precisa ser feito para realizá-los e qual o preço a pagar. Fazendo uma analogia, ninguém se torna atleta de ponta sem muito treino diário, dedicação e trabalho psicológico, concorda? Para as pessoas com tendência ao estilo primeiro eu me divirto, depois eu planejo , vão acabar surgindo pressões, seja de outras pessoas ou de assuntos que vão precisar ser resolvidos, ou, ainda, de ordem interna.

, vão acabar surgindo pressões, seja de outras pessoas ou de assuntos que vão precisar ser resolvidos, ou, ainda, de ordem interna. Os quatro planetas na primeira casa são excelentes para atividade física e para melhorar a forma física , mas supervisionada ou com as devidas cautelas para não se lesionar. Além disso, o trígono destes planetas com Vênus sugere, para quem fizer dietas, também alguns momentos de prazer.

, mas supervisionada ou com as devidas cautelas para não se lesionar. Além disso, o trígono destes planetas com Vênus sugere, para quem fizer dietas, também alguns momentos de prazer. Marte em evidência e fortemente aspectado sugere mais pessoas agressivas, mas mais pessoas assertivas . Portanto, acautele-se com situações de potencial de risco, como evitar reagir em assaltos.

. Portanto, acautele-se com situações de potencial de risco, como evitar reagir em assaltos. O ano é bom para dar limites, tomar providências e fazer o que precisa ser feito, mesmo que isto não seja muito “popular” em determinadas situações. Mas, se for o certo a fazer, porque é necessário, faça. Possibilidade, também, de aumento de disciplina para quem usar esta força a seu favor.

mesmo que isto não seja muito “popular” em determinadas situações. Mas, se for o certo a fazer, porque é necessário, faça. Possibilidade, também, de aumento de disciplina para quem usar esta força a seu favor. Os quatro planetas conjuntos em Capricórnio inclinam ao aumento de fenômenos meteorológicos mais intensos e catástrofes naturais (terremotos, chuvas fortes etc). Portanto, podem ocorrer muitas mortes ao redor do mundo. Países podem, também, estar mais armados e aguerridos.

e catástrofes naturais (terremotos, chuvas fortes etc). Portanto, podem ocorrer muitas mortes ao redor do mundo. Países podem, também, estar mais armados e aguerridos. Espera-se que o posicionamento em Capricórnio possa conter excessos , mas que, ainda assim, tendem a acontecer.

, mas que, ainda assim, tendem a acontecer. Na vida pessoal, evite disputas de poder que, vão aparecer ao longo do ano, e que não levem a lugar nenhum. A menos que seja para lutar por algo necessário e legítimo. O ano também pode necessitar muito da sua iniciativa, energia e trabalho. Esteja preparado.

Portanto, você entendeu, né? o Ano Novo Astrológico 2020 pede que você seja trabalhador, prático, corajoso, resiliente e alicerçado na realidade. São estas as atitudes que irão funcionar.

O contrário disso não vai trazer bons resultados. A forte energia capricorniana, quando não bem utilizada, pode se transformar em bloqueios, dores na coluna, depressão, que são resultado de usá-la da forma como deveria, que é estar em ação para realizar algo.

Sim, também queremos liberdade

Embora haja disposição para trabalhar dentro da realidade, favorecendo quem for mais maduro, a Lua em Aquário traz necessidade de liberdade. Na combinação com Capricórnio, é como se funcionasse assim: “deixa que eu me responsabilizo (Capricórnio), mas me dê o meu espaço (Aquário)”.

Tanto que algumas pessoas irão se rebelar em relação ao que estiver limitador, seja em relacionamentos, parcerias ou até trabalhos. Fica também o aviso para, quem tem filhos, dar limites, uma das coisas mais importantes do ano. Mas isto é algo diferente de “pegar no pé” por qualquer coisa e tolher desnecessariamente a liberdade em situações em que isto não caiba. O ano, assim, vai pedir bons gestores, seja no trabalho ou em casa.

A Lua na Casa 2, dos investimentos e do dinheiro, pode indicar compras importantes em termos emocionais, como algo que traga conforto ou aumente a autonomia, desde que não haja exagero na quantidade e valores envolvidos com estas necessidades.

Também sugere aumento de compras de itens para a casa e também de imóveis. O posicionamento desencadeia crescimento nas transações imobiliárias, embora a quadratura da Lua com Vênus vá trazer questões de negociação de valores.

Pode-se esperar, para o país e os indivíduos, certa oscilação financeira ao longo do ano, já que a Lua é um fator de flutuação.

Mercúrio em Peixes, no final da Casa 2, alerta para não sermos confusos e distraídos no que se refere a compras ou vendas. Bem usado, por fazer um sextil com Urano, traz uma boa intuição para alguns negócios e favorece a compra de coisas que tenham a ver com modernizações.

Ano comunicativo e de estímulo mental

Netuno e o Sol estão na Casa 3, que rege os deslocamentos, comunicações, transportes, imprensa etc. Netuno traz propensão a alguns atrapalhos e/ou atrasos envolvendo estas questões, como greves em serviços que teriam que ser rápidos (transportes, Correio, etc).

Pode haver aumento de mal-entendidos e de notícias e informações falsas ou desencontradas. Sites conhecidos também estão suscetíveis de ser atacados por hackers ou transmitir informações confusas. Pode haver mais falsificação de documentos e aumento de golpes aplicados em celulares e pela Internet.

Mas é claro que não é o único lado. Netuno nesta Casa também permite cursos, conversas e palestras altamente inspiradores, bem como viagens que vão ter este sentido, inclusive, estas últimas, também para relaxamento, como praias e lugares com água.

Além disso, o Sol na Casa 3 desperta em todos nós a habilidade, vontade e dom de comunicar, favorecendo contatos, circulação, estar em palestras ou ministrá-las, fazer viagens e diversificar a vida.

Portanto, não vamos ter, definitivamente, um ano parado.

O Sol neste Casa favorece a multiplicidade de atividades e interesses, o movimento, sendo um ano muito interessante para aprender coisas novas.

Do lado negativo, a comunicação excessivamente contundente pode afastar, ao invés de aproximar. Além disso, o ano pode ter muitas notícias, e, muitas delas surpreendente e deixar de cabelo em pé, mas outras também serem informativas e animadoras.

Dica: trabalhe bastante, mas também anote na agenda momentos para viajar e circular. O Sol na Casa 3 traz um toque de leveza, apesar de ser um ano de muito trabalho. Mas também tem espaço para rir, fazer graça e desanuviar a cabeça em férias e feriados.

Mudanças em casa

Urano na Casa 4 pode ter algumas possibilidades, e, claro, nem todas vão acontecer, veja a seguir.

Mudanças em configurações familiares, como um filho que sai de casa, ou, ao contrário, um parente que passa a morar com a família, ou, ainda, separações entre casais.

Potencial de mudanças de casa, ou até de cidade, estado ou país.

Reformas e mexidas em casa. Novidades e modernizações no lar.

Necessidade de dinamismo e estímulo no espaço interno, mas, às vezes, ficar pilhado também, como quando estamos acelerados e não conseguimos dormir no horário.

Fatos súbitos envolvendo pessoas próximas, como imprevistos. Quem tem idosos em casa e não tem a casa adaptada a eles, fique atento para fazer mudanças, já que há potencial de acidentes.

Afeto e lazer no ano novo astrológico

Diferente de 2019, em que a configuração afetiva foi bem mais tensa e instável, ensejando, inclusive, aumento de conflitos e separações (lembrando, que, em muitos casos, só evidenciou o que não vinha bem há muito tempo), Vênus está melhor posicionada no mapa do ingresso do Sol em Áries de 2020.

Está em Touro, onde predispõe a, na medida do possível, preservar e manter laços. Todavia, ainda faz uma quadratura com a Lua em Aquário, o que traz demanda por espaço e liberdade.

Por isso, ainda vai ter muitos casais que, não estando bem, vão cogitar e efetivar a separação, mas, por conta de Vênus em Touro, tentar encontrar um acordo mais estável e confortável, especialmente se houver filhos.

Dentre os solteiros, mais pessoas vão, em 2020, encontrar um par para estabilizar e namorar, e o ano promete relacionamentos prazerosos, preenchedores e gratificantes, desde que mantido espaço para a autonomia ou estímulo, por conta da quadratura entre Vênus e a Lua aquariana.

Além de estar bem em Touro, podendo ajudar a manter e/ou encontrar relacionamentos estáveis, Vênus faz bom contato para Netuno, o que ativa o romantismo e/ou as coincidências para encontros. Favorece que escolhamos vias para não bater de frente, quando isto não for necessário, sendo mais sedutores e persuasivos de outras formas.

Além disso, Vênus está na festeira Casa 5, relacionada ao lazer, sair, ir a festas e viajar, como já foi dito. No âmbito coletivo, pode-se esperar um ano de destaque para as artes, esportes e o entretenimento, talvez com uma novela, música ou fenômeno de massa que realmente emplaque e agrade.

Possibilidade de mais mulheres engravidarem, algumas sabendo que isto vai apertar mais o bolso (quadratura com a Lua na Casa 2, do dinheiro), mas, mesmo assim, escolhendo isto.

Muitas mulheres também poderão vivenciar conflitos internos entre seus diversos papéis femininos (mãe, esposa, filha, profissional, etc) e, no caso das grávidas, vai haver um certo aumento na instabilidade das gestações.

Assim, o ano de 2020 tem muito trabalho, como ficou claro, mas também muitas oportunidades de lazer, gratificação e realização pessoal. Fica a dica: foque e persista, mas não deixe o lazer e âmbito afetivo de lado.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]