Estas 10 plataformas estão oferecendo cursos online e gratuitos durante a quarentena

Uma boa opção para reduzir a ansiedade durante a quarentena é investir em adquirir novos conhecimentos. Por conta da pandemia, diversas instituições estão liberando cursos online e gratuitos. Desta forma, as pessoas podem passar o tempo e ainda melhorar o currículo ou aprender algo novo. Veja algumas opções:

1. Harvard

A Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, está oferecendo mais de 100 cursos gratuitos em sua plataforma online "HarvardX". Há cursos mais de 14 áreas: Arte e Design; Negócios e Gestão; Ciência da Computação; Ciência de Dados; Desenvolvimento Educacional e Organizacional; Ciência Ambiental; Governo, Leis e Política; História; Humanidades; Matemática e Análise de Dados; Medicina e Saúde Pública; Religião e Espiritualidade; Engenharia e Ciências Sociais.

2. Casa do Saber

Durante 30 dias, o conteúdo a Casa do Saber estará liberado gratuitamente. Há aulas sobre inteligência artificial, ciência, filosofia, gestão de negócios etc.

3. Centro Paula Souza

O centro está oferecendo 12 cursos online e gratuitos e inclui Gestão de Pessoas, Gestão de Tempo, Vendas, entre outras opções. A duração dos cursos varia entre 6 e 30 horas.

4. FGV

A Fundação Getúlio Vargas está oferecendo gratuitamente 55 cursos gratuitos para as áreas de Direito, Economia e Finanças, Educação, Marketing e Vendas, Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e Sustentabilidade.

5. IFRS

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul tem cursos grátis em Ambiente e Saúde, Ciências Exatas, Ciências Humanas, Educação, Gestão e Negócios, Idiomas, Informática, Pré-IFRS: Preparatório para as Provas de Ingresso no IFRS, Produção Alimentícia, Recursos Naturais e Turismo e Hospitalidade.

6. Senai

A instituição está oferecendo 17 cursos online. Entre eles: Economia Circular (disponível em idioma português e espanhol), Aperfeiçoamento Profissional do BIM, desvendando o blockchain, indústria 4.0 e empreendedorismo.

Além desses, há também cursos de consumo consciente de energia, educação ambiental, finanças pessoais, fundamentos de logística, lógica de programação, metrologia, noções básicas de mecânica automotiva, propriedade intelectual etc.

7. Udemy

A plataforma abriu 40 cursos gratuitos. Há cursos como: ferramentas importantes e curso completo de Excel para negócios, conceitos de programação e tecnologia, introdução a investimento etc.

8. USP

A Universidade de São Paulo oferece cerca de 16 cursos online pela plataforma Coursera. Entre os cursos ofertados há conteúdo sobre: como desenvolver negócios inovadores; Inove na gestão de equipes e negócios: O crescimento da empresa; e Marketing e vendas B2B: Fechando novos negócios.

9. Faber-Castell

A empresa está oferecendo cursos com acesso grátis. Há conteúdos para estimular a criatividade de adultos e crianças, como desenho, lettering, narrativa, composição e desenvolvimento de personagens.

10. Unieducar Inteligência Educacional

A instituição disponibilizou mais de 100 cursos profissionalizantes gratuitos no site. Os interessados devem entrar no site e utilizar o código SUPERA2020 na hora de se matricular.