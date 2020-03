Decoração barata: ideias simples para mudar a casa em época de quarentena

Orçamento baixo, nenhuma possibilidade de sair de casa e muito tempo sobrando. Você deve imaginar que este não seja o melhor momento para transformar sua casa. No entanto, você está enganado.

Use seu tempo sobrando para fazer uma decoração barata e criar ambientes incríveis para a sua casa! Como? O Metro Jornal selecionou algumas ideias interessantes, como:

Pinte meia parede

Está sobrando um pouco de tinta por aí? O que acha de pintar meia parede? A técnica pode proporcionar um ótimo estilo para a sua sala ou até mesmo quarto.

Coloque a natureza para dentro de casa

Sabemos que é uma época complicada para sair de casa, diante da quarentena. Mas você ainda pode ter um contato com a natureza. Decore sua sala, quarto ou até mesmo cozinha com algumas flores.

Faça você mesmo

Organize os materiais que você tem em casa e não usa mais, e crie algo novo com eles. Há diversos tutoriais na internet que ensinam a fazer objetivos criativos de decoração.

Combine estampas

Outro toque interessante para a decoração é combinar estampas. Reúna seus tecidos, lençóis, capa para almofada etc, e crie estilos diferentes com as estampas.

Crie quadros

Imprima algumas mensagens ou ilustrações da internet e crie seus próprios quartos para dar um up no quarto ou no escritório?

Faça um caixote decorativo

Os caixotes são excelentes para decorar a casa e ainda promover a organização do ambiente. Crie o seu e coloque em um espaço no qual ele fique em harmonia com os outros elementos decorativos.

