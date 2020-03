Angelina Jolie reaparece com look simples e elegante

Angelina Jolie foi vista nas ruas de Los Angeles com sua filha de 11 anos, Vivienne. Ambos foram ao supermercado Lassen para comprar a comida necessária. Durante sua caminhada, a famosa mostrou seu lado simples, não apenas ensinando seus filhos a realizar atividades diárias sozinhos, mas também pela roupa que vestia.

Angelina Jolie mostra seu visual mais simples nas ruas da Califórnia

Para se sentir confortável durante as compras, a celebridade usava um longo vestido branco com bordados e um casaco bege para se proteger do frio. Seus sapatos baixos lhe permitiram andar com calma e, para parecer mais arrumada, ela prendeu o cabelo e usou óculos de sol.

Em suas folgas, a atriz não usa maquiagem ou joias chamativas. No entanto, seu comportamento e esquema de cores neutras em sua roupa lhe deram a imagem sofisticada de uma estrela de Hollywood.

A parte mais cara de seu visual foi a bolsa de couro preta que ela usava, pertencente à marca Christian Dior, que tem um valor aproximado de 2.700 euros.

Desde o divórcio, a atriz se dedicou completamente à educação dos filhos, mostrando em várias ocasiões que, apesar de ser uma das figuras mais reconhecidas no entretenimento, ela sempre tenta incutir humildade e humanidade neles.

Fonte: Nueva Mujer.