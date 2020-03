4 dicas de ouro para fazer seu filho estudar em casa (pelo menos 2 horas por dia)

Nem sempre é fácil argumentar com as crianças que elas precisam estudar. Em tempo de isolamento social, então, essa tarefa pode ser ainda mais difícil. Muitos pais, inclusive, se perguntam se devem mesmo manter uma prática de estudos nesta fase de "quarentena" por causa do coronavírus. A pedagoga Taís Bento diz que sim. "Durante o período em que as escolas estiverem fechadas, é fundamental que as crianças e adolescentes mantenham uma rotina diária que inclua atividades relacionadas aos estudos", diz ela, que é co-autora do livro “Socorro, meu filho não estuda!” e uma das fundadoras do site SOS Educação.

Para ajudar seu filho a manter um ritmo de estudos, veja que quatro medidas a adotar: