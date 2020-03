Teste de personalidade: qual o primeiro animal que você vê nesta imagem?

Cada humano têm uma personalidade única. Contudo, todos nós temos um traço primário que influencia no nosso comportamento geral e na forma como agimos.

A nossa personalidade, por exemplo, pode alterar a mente para vermos objetos como queremos vê-los. Aqui temos um exemplo divertido, que segundo o The Epoch Times além de comprovar isso, pode dizer muito sobre a sua personalidade.

Qual animal você vê primeiro neste desenho?

Reprodução / Meaww

Cavalo

Se o cavalo foi a primeira coisa que chamou sua atenção, você certamente é uma pessoa ambiciosa. Selvagem e livre, sua vida está destinada a ter sucesso. Nunca rejeita o trabalho e não é daqueles que fogem da luta. Você está em contato com seu eu interior e está pronto para se destacar. Sua personalidade é sempre a mesma: exemplar, honesta e motivada.

Galo

Se a primeira coisa que você viu foi um galo, a principal característica de sua personalidade é a perseverança. Um galo não é domesticado, é rápido, inteligente, persistente e apesar de seu corpo pequeno, galos são conhecidos por serem criaturas ferozes. Você como eles, pode parecer inofensivo na aparência, mas poucos podem lutar como você.

Caranguejo

Duro por fora, mas macio por dentro. Se a primeira coisa que você viu foi um caranguejo, você compartilha este traço desta criatura. Os caranguejos também são conhecidos por serem extremamente leais. Você sempre colocou as necessidades dos seus entes queridos à frente e nunca em seus pensamentos mais sombrios considerou trair aqueles que confiam em você.

Louva-a-Deus

O Louva-a-Deus é professor dos sentidos e da paciência. Ele pode permanecer imóvel durante horas, esperando sua presa e agindo sem aviso para caçá-la. Se um Louva-a-Deus foi a primeira criatura que você viu, então você tem instintos muito fortes. Sua voz interior te guia e está claramente em contato com o seu eu primitivo. Você vai pelos seus objetivos e, na maioria das vezes, consegue o que deseja.

Lobo

Você é um guerreiro solitário que caminha com a alcateia. Sabe-se que os lobos vivem em bandos, mas também são criaturas solitárias, vagando por ambientes selvagens, sem medo e com ferocidade. Se a primeira coisa que você viu foi o lobo, as chances são de que seu ser interior seja tão feroz e ousado quanto o de um lobo. Você pode andar em uma multidão, mas sua personalidade sempre se destaca. Ser um lobo pode ser uma experiência emocionante como uma questão solitária, mas você está preparado para lidar com tudo.

Cachorro

Leal, corajoso, protetor e verdadeiramente altruísta. Se a primeira coisa que você viu foi um cachorro, você pode ter certeza de que é uma pessoa que pode ser tudo ao mesmo tempo: pode ser leal, mas feroz, generoso e amoroso, protetor e brincalhão. Você tem uma mistura de características incríveis e não é surpresa que seja amado por todos.

Águia

Selvagem, livre e feito para voar. Você ama sua liberdade. Sempre está motivado a alcançar o que quer, com muito foco e determinação. Quase nunca fica indeciso para tomar decisões. Um grande vencedor!

Borboleta

Representa a habilidade de adaptar-se rapidamente às mudanças e perseverar em primeiro lugar. Se você escolheu este animal, você tem um lado profundamente suscetível e você está em contato contigo mesmo. Sua excelência brilha a cada minuto e traz felicidade a todos os que têm a sorte de te conhecer.

Pombo

O pombo é a imagem que representa o amor e a paz, por isso, se essa criatura chamou sua atenção, isso significa que você é uma alma sábia, sempre tranquila e paciente. Você aprendeu a abraçar a paz e continua nutrindo-a dentro de si. Sua presença demonstra que ainda existe esperança e sensibilidade.