Sony divulga novos detalhes do próximo console PlayStation 5

A Sony divulgou, nesta quarta-feira (17), novos detalhes do próximo console PlayStation 5. Apesar das informações, a data de lançamento ainda é um mistério.

Como revelado, SSD de velocidade ultra-alta, sistema de entrada e saída personalizado e integrado, GPU AMD personalizada com traçado de raios e áudio 3D altamente imersivo serão as principais características do aparelho.

“Esta velocidade aprimorada permitirá que os desenvolvedores de jogos criem mundos maiores e mais ricos sem as limitações tradicionais, como tempos de carregamento, além disso, permite aos jogadores passarem mais tempo jogando e menos tempo aguardando”, revelou.

A avançada GPU adicional proporcionará uma resolução ainda maior nos jogos, mas um recurso ainda mais importante que beneficiará ainda mais o visual dos jogos é o traçado de raios.

A empresa também informou sobre compatibilidade com versões anteriores. “Recentemente, nós demos uma olhada nos 100 principais títulos do PS4 conforme classificado por tempo de jogo e esperamos que quase todos eles possam ser jogados no lançamento do PS5”, informou. Confira detalhes:

