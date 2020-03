Por conta do coronavírus, Samsung antecipará início das vendas do Galaxy S20 e S20+ no Brasil

Por conta do coronavírus (COVID-19), a Samsung antecipará o início das vendas do novos Galaxy S20 e S20+ no Brasil.

A informação foi divulgada pela fabricante nesta quarta-feira (18). Confira o comunicado da empresa:

"Em virtude dos recentes acontecimentos relacionados ao COVID-19, a Samsung informa que antecipará, para essa sexta-feira, 20 de março de 2020, o início das vendas do Galaxy S20 e S20+ no Brasil para que os consumidores que já compraram os smartphones durante o período de pré-venda possam retirá-los (no caso das lojas físicas), e/ou recebê-los (no caso das lojas online) sem que precisem aguardar o mês de abril. A medida visa evitar a concentração do fluxo de pessoas circulando ao mesmo tempo nas ruas e shoppings durante a quarentena do Covid-19.

Os consumidores que efetuaram a compra via online, começarão a receber o produto gradativamente a partir do dia 20 de março de 2020.

Aqueles que compraram o modelo Galaxy S20 Ultra deverão aguardar até o dia 03 de abril.

Reforçamos que o bundle inicialmente ofertado para a pré-venda permanece valendo até o dia 05 de abril.

A Samsung reitera que implementa todas as medidas necessárias de desinfecção e contenção do contágio para garantir a segurança e saúde em todas as lojas e quiosques da empresa. Afirma, ainda, que segue todas as orientações de prevenção da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde no País".

