Por conta do coronavírus, operadora TIM vai oferecer bônus de internet aos usuários

View this post on Instagram

Neste momento que estamos vivendo, cada um deve fazer a sua parte e nós estamos com você. Vamos liberar benefícios para clientes TIM, fazendo o possível para que, mesmo com a distância, todos estejam próximos do que realmente importa: família, amigos, informação. Além de facilitar as atividades do dia a dia, como estudo e trabalho. Mais do que nunca, precisamos estar conectados. Conte com a gente! (Para mais informações, acesse o Link na bio) #MaisConectados