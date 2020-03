Os signos do zodíaco que preferem marcar um encontro logo de cara

Enquanto algumas pessoas gostam de conversar e flertar bastante por mensagens antes de decidir se encontrar pessoalmente, outras preferem partir logo para um encontro físico.

Confira os signos que preferem marcar um encontro logo de cara:

Áries

O ariano gosta do flerte ainda mais se ele acontecer ao vivo. Este signo não tem problema em tomar a iniciativa e mostrar que deseja encontrar alguém o quanto antes para poder ser direto e ousado pessoalmente. Podendo até ser um pouco apressada, a pessoa de Áries gosta de ir direto ao ponto e “avançar” em suas relações.

Leão

O leonino sabe que costuma causar boa impressão e se mostrará totalmente disponível para encontros se estiver interessado. Este signo é entusiasmado em sua vida amorosa e prefere não perder tanto tempo com passos convencionais em seus relacionamentos, por isso ele se abre facilmente a ideia de mostrar suas qualidades pessoalmente.

Escorpião

O escorpiano é intenso e, apesar de ser bom com as palavras, não dispensa a conexão que um encontro em carne e osso pode trazer. O flerte e o erotismo são muitos importantes para este signo, por isso ele costuma tomar a iniciativa para estabelecer uma conexão física o quanto antes. As pessoas de Escorpião também costumam usar seu lado intuitivo nos encontros para tentar decifrar o outro.

Sagitário

Mesmo que possa manter conversas descontraídas e interessantes, o sagitariano costuma gostar muito mais de ter experiências reais. Por isso, ele não irá enrolar tanto por mensagem e preferirá conhecer o outro o quanto antes, seja para estabelecer algo mais sério ou apenas matar sua curiosidade e passar um bom momento. Suas conexões rápidas a nível pessoal podem fazer que eles acumulem mais de uma relação ao mesmo tempo.