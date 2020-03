Os signos do zodíaco que encontram os amores mais desafiadores

Alguns signos do zodíaco possuem personalidades que podem atrair relacionamentos amorosos muito mais desafiadores que os demais.

Confira quais são:

Gêmeos

A mente do geminiano é ágil e isso traz mudanças internas constantes. Por caminhar sempre por muitas direções, parceiros muito diferentes podem chamar a sua atenção, de forma que fortes questionamentos sobre futuro e sentimentos podem partir de você. A vantagem é que ao saber ser “dois em um”, este signo consegue tomar as rédeas da vida amorosa e viver sentimentos como deseja, sem perder a própria essência.

Sagitário

A vontade de estar em constante expansão das experiências e consciência, faz com que o sagitariano não se apegue a visão de segurança e previsibilidade em seus relacionamentos. Seu grande desafio é provar que os laços podem ser mantidos com liberdade, não impedindo cada um de traçar o próprio caminho. Ele pode ser questionado e afastar grandes parceiros neste processo, mas só se sentirá realmente satisfeito com aqueles que entendem seu distanciamento da dependência e querem viver um amor espirituoso e sábio.

Aquário

A mente muito aberta o faz viver livremente suas relações, não impondo regras e limitações ao amor. Por isso, é normal que este signo se envolva com pessoas de outras culturas, regiões ou encare relacionamentos que ainda podem sofrer julgamentos sociais. Quando aceita que veio para romper as fronteiras e demonstrar novas formas de amar, o aquariano começa a lutar pela própria felicidade positivamente e de uma maneira que pode inspirar os que estão ao seu redor.