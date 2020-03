Os signos do zodíaco que devem enfrentar grandes mudanças, mesmo em quarentena

Durante esta semana, alguns signos começam uma fase de muitas mudanças em suas vidas, especialmente por conta da energia transformadora trazida pela entrada do Sol em Áries no dia 20 e Saturno em Aquário no dia 21 de março.

Confira quais são:

Áries

Sua ambição aumenta e isso pode fazer muita diferença na carreira. Mudanças e realizações esperadas estão por vir, especialmente para aqueles que estão deixando os temores para trás e finalizando ciclos de aprendizado. Alguns arianos podem se assustar a princípio, principalmente os que estão abandonando dinâmicas, esferas sociais ou hábitos do passado. Alguns corações começam a se regenerar e podem se abrir para novas experiências.

Leão

Uma energia de expansão de experiências e consciência invade os leoninos, fazendo com que muitos não apenas vivam as coisas de uma nova forma, mas também esclareçam situações importantes dentro ou fora de si. É importante canalizar o sentimento de inquietação para novas aprendizagens e resolução de conflitos, evitando transformar esta energia em impaciência. Especialmente os que convivem com pessoas de Fogo (Áries, Leão e Sagitário), devem ter cuidado com enfrentamentos e discussões desnecessárias. Lembre-se que entre março e abril, é muito importante se conectar com a intuição.

Sagitário

Criatividade, inspiração e expressão aumentam consideravelmente nesta fase, na qual você pode iniciar e se destacar em tudo o que desejar. Esta energia pode trazer mudanças poderosas no trabalho, relacionamentos e vida como um todo, dando a energia para abandonar velhos padrões ou situações que já não fazem bem. A claridade do momento pode ajudá-lo a brilhar ou tomar decisões, atraindo também notícias prósperas.