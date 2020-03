Numerologia do amor: descubra o seu número e o que ele representa

A numerologia acredita que cada número está ligado com uma energia do universo. O ressurgimento do estudo ocorreu no século VI, especificamente, pela crença do filósofo e matemático grego, Pitágoras. Ele acreditava que cada número vibrava uma energia, mas e você concorda? Caso sim, saiba que é possível saber qual é o seu número na numerologia do amor e o que ele representa.

Descubra seu número na numerologia do amor

Você pode descobrir o número que representa como você se relaciona por meio do seu nome e sobrenome. Não necessariamente é necessário usar o nome da certidão. Pode ser, por exemplo, também um outro nome que você se identifica.

Escreva seu nome e, com a ajuda da tabela abaixo, e coloque o número que cada letra representa. Reduza a soma até um número final que deve ser de 1 a 9. Vamos usar o exemplo da Meghan Markle = 4 + 5 + 7 + 8 + 1 + 5 + 4 + 1 + 9 + 2 + 3 + 5 = 54 = 5 + 4 = 9.

Veja o que o seu número representa no amor

NÚMERO 1

Você tem uma energia poderosa, cheia de confiança, carisma e você atrai as pessoas justamente por isso. Só que há algo: muito proximidade não é seu forte. Você gosta de ter muitos amigos. Em uma relação amorosa, você é espontâneo e obstinado.

NÚMERO 2

Em uma relação, você prefere conexões profundas já que isso intensifica o vínculo. Para se apaixonar, você precisa se sentir atraído fisicamente e emocionalmente. Romântico, você gosta dos relacionamentos tradicionais. Você é empático e protetor, mas também muito sensível.

NÚMERO 3

Uma pessoa com presença muito sedutora e, por isso, é cheio de contatinhos. Você não é uma pessoa que gosta de se amarrar e vive procurando novos relacionamentos.

NÚMERO 4

Uma pessoa prática e discreta. Seus relacionamentos precisam ser da mesma forma. Você valoriza muito a paz e a harmonia em uma relação. Só que muitas vezes você busca um pouco de paixão e gosta de agitar o relacionamento.

NÚMERO 5

Pode ser que você não saiba, mas muitas pessoas têm uma grande admiração por você. Isso porque você é uma pessoa inteligente e admirável. Só que sua personalidade tende a se entediar com muita facilidade. Por isso, é interessante encontrar uma pessoa que te entenda.

NÚMERO 6

Você é uma pessoa calma e equilibrada nos relacionamentos. Gosta de priorizar as amizades e os romances estáveis e de longo prazo. Tudo o que você procura é segurança.

NÚMERO 7

Uma pessoa extremamente sonhadora. Suas idealizações podem criar problemas para você. Cuidado. Você é uma pessoa sensível e acaba se apaixonando muito rápido. É importante ter cuidado com quem se relaciona e não ser tão inocente.

NÚMERO 8

Controle, motivação, decisão são palavras que combinam com você. Na relação, tende a ser um pouco autoritário. Você gosta que tudo seja feito como você quer. Relaxe um pouco.

NÚMERO 9

Um espírito livre, alegre e amigo. Todos te adoram, mas você dificilmente fica em um lugar por muito tempo. Por isso, pode ter problemas em manter um relacionamento estável. Você odeia ser amarrado. A dica é encontrar alguém como você.