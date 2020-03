O equinócio de outono, que ocorre no dia 20 de março, é celebrado pelo Google com um doodle especial nesta quinta-feira (19).

O fenômeno marca a transição entre o fim do verão e o início do outono, no hemisfério sul. Confira alcance do doodle:

Reprodução

