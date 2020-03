Disponível nova versão beta do app WhatsApp para os usuários

Já está disponível uma nova versão beta do aplicativo de mensagens WhatsApp para os usuários da plataforma.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update (número 2.20.40.21) foi liberado para o sistema operacional iOS.

Novo recurso

Ainda de acordo com WABetaInfo, a popular plataforma também desenvolve um recurso que permitirá excluir automaticamente as mensagens em um bate-papo.

Com a novidade, o usuário poderá escolher quanto tempo novas mensagens durarão antes de serem excluídas no chat, ainda sem data de lançamento.

WhatsApp Messenger beta 2.20.40.21 for iOS is now available for testing.

The beta program is closed, unfortunately.https://t.co/qZkpuzdbn3#WhatsAppBeta #iOS #Bot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 18, 2020