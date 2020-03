Blunt bob: o corte de cabelo perfeito para mulheres sem tempo

A ideia de mudar o visual surgiu na sua cabeça? Talvez seja hora de cortar o cabelo e aderir à tendência do blunt bob. Esse estilo é cada vez mais buscado nos salões de beleza, já que é simples e se adapta a qualquer tipo de rosto e cabelo.

O blunt bob vai até o queixo. Sem gradiente, é quase uniforme em todas as partes e, geralmente, acaba com uma navalhada nas pontas, deixando o pescoço descoberto.

Para as mulheres com pouco cabelo, é perfeito, pois dá corpo e movimento às mechas. No caso dos fios lisos, confere elegância e sofisticação.

Mas, se você tiver o cabelo ondulado, também pode adotar esse corte. No entanto, com uma mudança: as pontas não verão a navalha, já que as ondas ficam melhor com uma finalização mais natural.

Quanto ao penteado, você pode optar pelo natural, de lado, partido ao meio ou com franja.

