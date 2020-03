5 técnicas de maquiagem para os olhos que vão valorizar seus looks

Os olhos são parte essencial de uma make perfeita. Diante disso, conhecer algumas técnicas de maquiagem para os olhos podem ajudar você a conquistar looks perfeitos. O que acha de conhecer 5? Confira abaixo!

Esboço gráfico

Esse será uma das tendências mais fortes do ano. O contorno gráfico permite que você expresse sua criatividade criando as formas que deseja decorar sua aparência. O contorno pode ser do mais impressionante ao mais discreto.

.

Sombras metálicas

Os tons metálicos invadiram o mundo da moda e da beleza. Eles são o complemento ideal para iluminar o seu visual e criar looks de impacto dia ou noite. Combine-os com os lábios nus e você estará pronto para brilhar.

.

Glitter

O brilho e a cor serão as estrelas de cada look este ano, portanto, não tenha medo de experimentar com um toque de brilho nas pálpebras para dar destaque ao seu visual.

.

Tons de azul

Como Pantone afirmou, a cor azul vai dominar as tendências deste ano e você também pode usá-la nas pálpebras para destacar sua aparência.

O melhor é que existem tons que combinam com todos os tipos de pele, sendo o ideal mais brilhante para a pele tons quentes e pastel, perfeitos para a pele fria.

.

Efeito 'Sunset'

Essa tendência é ideal para meninas mulheres negras, pois a mistura as cores amarela, laranja e vermelha é o complemento ideal para uma aparência sexy do dia a dia.

.

Fonte: Nueva Mujer.