Última atualização do WhatsApp libera novos ajustes para os usuários do app

Depois de lançar o tema escuro para Android e iOS, o WhatsApp continua trabalhando em novidades para o aplicativo de mensagens.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma deve liberar uma nova atualização muito em breve na App Store.

Entre as modificações, esta versão corrige um bug que impedia a ativação do dark theme para alguns usuários da Apple.

Outra novidade, agora será possível compartilhar itens com alguns contatos sugeridos do WhatsApp, usando a nova planilha de compartilhamento do iOS.

NOVOS ÍCONES

Ainda de acordo com o portal, o WhatsApp também redesenhou alguns ícones no último update para os usuários.

Foram feitas melhorias na função bloqueio de tela, principalmente quando você abre o app pela primeira vez após a reinicialização do iPhone.

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.40.20: what's new? Some bug fixes and improvements, and contact share sheet integration is back!https://t.co/F4cmsbmIG6 — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 17, 2020

