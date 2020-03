Game TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 chega nesta quinta-feira para PS4

O game TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, desenvolvido por Kylotonn, chega nesta quinta-feira (19) para PS4 (PlayStation 4).

A novidade foi revelada pela Sony neste semana. Em comunicado, a empresa divulgou alguns detalhes do novo título.

Divulgação

“Correr por uma pista ultra técnica de 60 km, a velocidades incríveis, usando habilidades de pilotagem realistas… este é o desafio que aguarda em TT2”, revela a descrição.

“Várias novidades como: mundo aberto, física recriada, motos clássicas e mais. Customize sua moto, melhore sua performance e monitore seus dados em tempo real para continuar na competição”.

Com informações da Sony

