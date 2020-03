Riot Games lança título Teamfight Tactics para dispositivos móveis

A Riot Games, desenvolvedora e distribuidora de League of Legends (LoL), lança nesta terça-feira (18) o título Teamfight Tactics para dispositivos móveis. O game será liberado para Android e iOS.

Como revelado, jogadores de TFT em dispositivos móveis e no PC poderão se enfrentar na mesma partida, já que o jogo não faz distinção de plataformas.

O TFT será lançado para dispositivos móveis junto com o mais novo pacote de conteúdo, o Conjunto "Galáxias", que traz Campeões com temática de espaço, galáxias e estrelas, opções de personalização e Pequenas Lendas (avatares controlados pelos jogadores dentro do jogo). O beta fechado do jogo já está em fase de testes em regiões selecionadas.

“TFT é um jogo de estratégia para oito jogadores todos contra todos. Você pode combinar Campeões e itens do LoL de diferentes formas para eliminar seus oponentes”.

“Como o principal jogo no gênero de batalhas automáticas, os jogadores posicionam taticamente um exército de personagens em um tabuleiro com várias casas e batalham até que sobre apenas um jogador”, informou.

Com informações da Riot Games

