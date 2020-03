Os signos que podem ficar sozinhos por um bom tempo antes de encontrar o amor

Alguns signos do zodíaco podem enfrentar mais desafios e acabam demorando encontrar o amor verdadeiro. Confira quais são:

Câncer

Apesar da forte conexão com os sentimentos, o canceriano precisa de tempo para processar suas experiências no amor e emoções. Algumas pessoas deste signo inclusive sentem dificuldade nos relacionamentos ou que simplesmente sua forma de expressar o amor não se encaixa na sociedade. Para superar isso, é preciso cuidar muito de si mesmo e abrir as portas da paciência e intuição para saber como agir.

Virgem

Com um olho especial que pode ver detalhes que passam despercebidos para o resto, o virginiano pode se sabotar focando nas falhas e criando altas expectativas. Dessa forma, eles tentam aperfeiçoar seus relacionamentos e parceiros exaustivamente, esquecendo que pode se abrir para novas opções ou formas de viver. Isso muda apenas quando ele aprende a relaxar e aproveitar o momento presente verdadeiramente, tendo o poder de “ligar e desligar” seu olhar critico e perfeccionista.

Peixes

A profundidade o desconecta inconscientemente de algumas realidades e pode fazer com que o pisciano “absorva” muitas energias e problemas que não são seus. Por isso, ele carrega a bagagem de outras pessoas e isso acaba dificultando o caminho até o amor verdadeiro. Para mudar, ele precisa identificar quais são as suas lutas e o que deve ser deixado para trás, pois só assim começa a abrir seu coração verdadeiramente e sem amarras.