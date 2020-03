O que pode estar arruinando a vida de cada signo do zodíaco

Algumas características da nossa personalidade q nem sempre são boas e podem contribuir bastante para as coisas ruins que acabamos atraindo.

Descubra o que está arruinando a sua vida, de acordo com o seu signo do zodíaco:

Áries

Você arruína a sua vida quando deixa a negatividade tomar conta dela. Seu temperamento explosivo e sua natureza teimosa podem te levar a ter muitos problemas, mas tudo piora quando você não vê esperança no futuro. É preciso mudar essa atitude, do contrário, as pessoas irão se distanciar.

Touro

Seu problema é que você não vive sua vida ao máximo. Você sente a necessidade de controlar todos e tudo. É difícil para você entender que não pode controlar pessoas e situações.

Gêmeos

Você tende a ficar preso porque não tem certeza do que deseja e tem medo de mudar. No entanto, isso faz com que você se apegue a algo que não te faz feliz. A pior parte é que você arrasta os outros para sua confusão até machucar as pessoas realmente boas no seu caminho.

Reprodução / YourTango

Câncer

As coisas desandam quando você coloca os outros antes de si mesmo. Você é uma montanha-russa emocional e se perde facilmente deixando os outros em primeiro lugar. Tenha cuidado com isso e não deixe ninguém se aproveitar de você.

Leão

Você tende a se fechar e esconder suas emoções, o que te leva ao fracasso. Deixe de pensar que a vulnerabilidade é um sinal de fraqueza. Você é uma pessoa muito boa, mas finge ser cruel e que nada é importante. Negar suas emoções vai fazer de você uma pessoa odiada.

Virgem

Você é difícil de aguentar até para si mesmo. As pessoas admiram seu coração amável e sua parte altruísta, enquanto você tende a se sabotar. Você é seu pior inimigo e a solução para isso é parar de se autocriticar tanto.

Libra

Você se comporta de forma tão gentil para que todos te amem que algumas pessoas se aproveitam da sua bondade. Às vezes você também machuca quem ama por reprimir suas emoções e não enfrentar os problemas. Leve a vida com mais sinceridade e aprenda a dizer não.

Escorpião

Você arruína tudo quando começa a pensar que não merece amor e que está melhor sozinho. Seu coração não é algo fácil de conquistar, mas quando alguém o faz, eles têm seu amor e lealdade para a vida. Deixe de ser egoísta com os outros e com você. Ninguém é perfeito e é preciso dar oportunidade para descobrir realmente como as coisas são.

Sagitário

Quando o medo aparece, sua vida não vai para frente. Você tem tanto medo de falhar que pode congelar e passar muito tempo no mesmo lugar. Não se perda e coloque suas ideias geniais em prática, para isso você só precisa pensar em uma coisa de cada vez.

Reprodução / Tumblr

Capricórnio

Se você continuar tratando a vida como uma competição, a infelicidade nunca vai passar. Pare de ser tão duro e bitolado consigo mesmo. Você se sentirá melhor se diminuir a velocidade e respirar um pouco. Descubra o que te apaixona e não deixe que isso se perda no meio dos outros “afazeres” e “objetivos”.

Aquário

O seu pior inimigo é guardar tudo. Perdoe seu passado e não carregue um fardo desnecessário para o futuro. Essa sua atitude tende a afastar pessoas realmente boas e que poderiam te fazer muito feliz. Chegou a hora de mudar.

Peixes

Seus erros giram sempre ao redor de escolher as pessoas erradas e cultivar hábitos tóxicos. Você tende a atrair pessoas que diminuem sua luz e sugam sua energia. Chegou a hora de diferenciar a dor, do amor e se curar.