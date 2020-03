Complexo B: a importância das vitaminas para prevenir vírus e proteger o corpo

Em tempos de infecções tão perigosas quanto a do coronavírus, é importante proteger o corpo ao nutri-lo com vitaminas que ajudam a se manter forte — como as do complexo B.

As vitaminas que compõem o complexo B são as seguintes: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido pantotênico), B6 ​​(piridoxina), B7 (biotina), B9 (ácido fólico) e B12 (cobalamina).

Os benefícios do complexo B

O corpo precisa do complexo de vitaminas B para o seu bom funcionamento, uma vez que ele influencia em processos como o crescimento de glóbulos vermelhos e a manutenção da saúde ocular e cerebral.

Além disso, torna o organismo mais resistente a doenças e infecções. “A vitamina B6 é vital para o desenvolvimento normal do cérebro e para manter os sistemas nervoso e imunológico funcionando corretamente”, explica o portal Everyday Health.

A vitamina B2 também é útil para prevenir infecções: “a riboflavina fortalece os níveis de energia e o sistema imunológico e trata a acne, as cãibras musculares e síndrome do túnel do carpo”.

De acordo com o portal Healthline, você pode encontrar vitaminas B nos seguintes alimentos: leite, queijo, ovos, frango e carne vermelha, atum e salmão, ostras e amêijoas, espinafre, beterraba, abacate, batata, feijão preto, grão-de-bico e banana.

Leia também

Fonte: Nueva Mujer