Aplicativos gratuitos para cuidar da saúde mental em época de confinamento

Você maratona uma série, lê um livro, conversa com a família e quando olha para o relógio percebe que as horas estão teimando a passar. É nesse momento que bate a ansiedade. Você pega o celular e percebe que está lendo diversas notícias triste e fica com medo.

Tudo isso pode impactar na saúde mental em época de confinamento. Para o bem de todos, a tecnologia não é somente um instrumento para ler notícias tristes. Ela também pode ser uma aliada para cuidar da saúde mental. Por isso, o Metro Jornal selecionou alguns aplicativos gratuitos que vão te ajudar nesta época de confinamento.

“Be Okay é a sua zona de conforto pessoal. Com o app, a ajuda está sempre disponível através de técnicas calmantes que te ajudam a lidar com a ansiedade e ataques de pânico”, explicam os desenvolvedores.

“Uma nova maneira de ajudá-lo a concentrar sua mente, renovar seu espírito e manter a consciência de suas emoções. O Spiritual Me inclui a opção de desbloquear quatro rotinas. Cada rotina de é uma série de sete exercícios que o guiam através de sua prática pessoal de meditação. Os exercícios nas rotinas são concisos, significativos e podem ser concluídos em alguns minutos”.

“Com o Cíngulo, você pode superar os problemas emocionais que mais atrapalham a sua vida, evoluindo cada vez mais em uma jornada de autoconhecimento. Tudo por conta própria e com total privacidade. Você faz no seu ritmo, onde e quando quiser. As abordagens mais avançadas, eficazes e transformadoras da psicologia e das neurociências estão ao seu alcance: basta se permitir iniciar essa jornada”.

“Cogni é a maneira mais fácil, rápida e divertida de você anotar suas emoções e pensamentos. Esses registros são amplamente utilizados na terapia cognitivo-comportamental (TCC), mas podem ser úteis mesmo para aqueles que não fazem terapia”.