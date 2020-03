Suco de ameixa para diminuir a cintura

Se você quer perder alguns centímetros de cinturinha e fazer as pazes com a fita métrica, fique de olho neste suco de ameixa. Ele tem propriedades desintoxicantes que ajudam a combater o excesso de peso. Quando combinado com uma dieta equilibrada e com atividades físicas, as mudanças que causa no corpo são surpreendentes.

Benefícios do suco de ameixa

Ajuda a perder peso.

Libera o corpo de toxinas.

Ajuda a combater a constipação, pois é um laxante.

Tem efeito saciante.

Receita do suco de ameixa

Ingredientes

1 colher (sopa) de mel

1 xícara (chá) de água

8 ameixas maduras grandes

Modo de preparo

Remova a semente da fruta e, em um liquidificador, bata a polpa com a água. Quando a mistura estiver homogênea, adicione o mel e sirva.

Tome no momento do preparo para que o suco não oxide e perca as suas propriedades nutritivas. Além disso, é melhor tomá-lo com o estômago vazio e regularmente por pelo menos um mês.

Fonte: Nueva Mujer