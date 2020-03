Os signos do zodíaco que mais precisam cuidar do estado anímico

Durante o resto de março, alguns signos do zodíaco precisam muito cuidar do seu estado anímico e mente, seja espiritualmente ou psicologicamente, para não ter a saúde afetada.

Confira quais são:

Áries

Você costuma gastar muita energia, mas especialmente esta semana precisará ficar atento ao tempo que tem dedicado ao descanso que a regenera. A realização de muitas atividades também pede descanso, pois do contrário a saúde física e mental pode sofrer. Boa alimentação e hábitos saudáveis devem ser adotados como rotina para evitar a falta de saúde e ânimo.

Touro

Durante todo março, o taurino pode sofrer para não se deixar abater por estresses e problemas do passado que batem na porta novamente. Este é o momento de cuidar de si e estar perto das pessoas que se importam em contribuir para a sua felicidade e bem-estar. Além dos cuidados com a mente, é importante ter um olhar especial com imunidade e alimentação mais saudável.

Câncer

Algumas dores são inevitáveis, mas não devem definir nosso destino e afetar todos os nossos pensamentos. Lembre-se que com maturidade, calma, conhecimento sobre si mesmo e bons hábitos, é possível nutrir o corpo e mente com coisas boas que o ajudarão a encontrar novos caminhos. Prepare-se, pois a partir do dia 20 de março acontecimentos positivos na vida pessoal ou profissional podem ser potencializados se o coração estiver aberto e a positividade em alta.

Capricórnio

Estresses profissionais não devem impedi-lo de se destacar nessa área, mas também não podem influenciar negativamente na vida pessoal. Lembre-se de que seu temperamento forte e mudanças de humor ficam ainda mais evidentes quando você não se organiza para estar presente em todas as áreas da sua vida e acabam sobrecarregados por focar apenas em uma coisa. Evite aumentar os problemas com pensamentos pessimistas e desesperados.