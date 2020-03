Numerologia semanal: as previsões para cada número pessoal

Confira quais são as previsões para cada número pessoal com a numerologia semanal (16 a 22 de março).

DESCUBRA SEU NÚMERO PESSOAL

O cálculo é bem simples: basta somar os números da data de nascimento e obter o valor de 1 a 9. Por exemplo: 01/10/1992. É necessário somar a data de nascimento e o mês 01+10=11 e somar o ano 1+9+9+2= 21. Então some os dois resultados 21+11=32. Em seguida os dois algoritmos do resultado 3+2=5. Nesse caso, o ano pessoal seria 5.

Número 1

Algo pode estar mudando na sua vida, mas saiba que a energia desta semana apoia sua transformação. É o momento de manter o equilíbrio, fazer uma pausa e descasar. A felicidade chegará.

Número 2

Foque em pensamentos positivos, pois as reações inconscientes o impedem de descobrir seu verdadeiro caminho. Você pode esperar ter sucesso, mas tem medo da mudança. O amor pode estar fora de alcance, pois você reage na defensiva. Boas maneiras e sensibilidade aos sentimentos dos outros são muito importantes neste momento.

Número 3

Você pode fazer mudanças no armário ou em sua casa. A busca de soluções justas traz harmonia a todas as partes da sua família. Prepare-se para ir adiante e não lute contra o que a vida lhe apresenta, haverá oportunidades e esperança para um futuro melhor.

Número 4

Este é um bom momento para planejar e se voluntariar para eventos para ajudar sua comunidade. Este pode ser um período muito ocupado. É provável que seus dias sejam repletos de conversas, mensagens de texto e reflexão sobre o que as outras pessoas disseram. Antigos caminhos e esperanças devem ser sacrificados para abrir espaço para algo melhor.

Número 5

Você pode descobrir que os que estão mais próximos e mais queridos precisam de mais simpatia e apoio. Onde houver ressentimentos, faça o possível para perdoar e esquecer. Esta é uma semana positiva para o planejamento financeiro. Oportunidades inesperadas estão chegando. A energia convida você a estabelecer metas claras e ter boa disciplina.

Número 6

É provável que você experimente eventos que trazem à tona seus sentimentos e oferecem uma chance de entender melhor suas verdadeiras necessidades. Cuidado e apoio mútuo abrem caminho para uma maior felicidade. O único ponto fraco aqui é se uma pessoa cai no papel de cuidadora, mas isso pode ser evitado.

Número 7

Esteja pronto para atender às demandas que enfrentar com paciência e bom humor. Pode ser frustrante ter que refazer as coisas que você pensou que tinha concluído. Desacelere e aceite a necessidade de analisar com cuidado e detalhes os projetos em andamento. Enfrente dificuldades juntamente com coragem e força.

Número 8

Você tem a oportunidade de acreditar em seu coração que uma maneira nova e melhor de ser é possível. Hora de assumir o controle de uma situação estressante. A abordagem mais simples e direta é a melhor. Tenha fé que soluções práticas podem ser encontradas. Forças poderosas podem colocá-lo em conflito com pessoas de quem você gosta. Cuidado. Siga seu coração.

Número 9

Você terá muitas responsabilidades no início da semana. Trabalhe duro e mantenha o foco. Mais tarde os interesses pessoais devem assumir o centro da sua vida. Seja realista e respeite suas limitações. As práticas espirituais ajudarão você a se sentir mais centrado.