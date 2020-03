Missão da NASA capta impressionante registro do maior planeta do sistema solar

A missão Juno da Agência Espacial Americana (NASA) captou um impressionante registro do maior planeta do sistema solar.

Conforme divulgado pela agência, a imagem foi captada no hemisfério sul de Júpiter em 17 de fevereiro, durante a aproximação mais recente da espaçonave ao planeta gigante.

Júpiter não é apenas o maior planeta que orbita o Sol, mas contém mais que o dobro da quantidade de material de todos os outros objetos do sistema solar combinados.

“Na composição, Júpiter se assemelha a uma estrela, e os cientistas estimam que, se tivesse sido pelo menos 80 vezes mais massiva em sua formação, poderia ter se tornado um tipo de estrela chamada anã vermelha”, informou.

Outro ponto, enquanto os elementos mais comuns do universo, hidrogênio e hélio, compõem a maior parte da massa de Júpiter, as nuvens impressionantes que são visíveis no topo de sua atmosfera são compostas principalmente de amônia e sulfeto de hidrogênio. Confira o arquivo:

Massive beauty: During my most recent pass by Jupiter, my JunoCam imager provided this intricately detailed view of the solar system’s largest planet. Details — https://t.co/Zkxa6lzOur Image processed by Kevin M. Gill. pic.twitter.com/Yh3gEczC17

— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) March 16, 2020