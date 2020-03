Microsoft libera atualização que corrige vulnerabilidade no SMBv3 do Windows

A Microsoft liberou uma nova atualização que corrige uma vulnerabilidade no SMBv3 do sistema operativo Windows.

Como revelado pela ESET, a empresa lançou na semana passada um patch de emergência (KB4551762) para a correção da brecha.

A vulnerabilidade (CVE-2020-0796), batizada por alguns especialistas como SMBGhost, pode ser explorada nas versões 1903 e 1909, de 32 e 64 bits, do Windows 10 e Windows Server.

“Os usuários do Windows que contam com as versões afetadas devem atualizar seus computadores o mais rápido possível, instalando o patch para a vulnerabilidade CVE-2020-0796”, informou.

Com informações da ESET

