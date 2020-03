Game Legends of Runeterra ganha versão em português

O Beta Aberto do título Legends of Runeterra (LoR), da Riot Games, ganha patch de atualização nesta terça-feira (17) que inclui a aguardada versão em português do jogo de cartas.

Nesse projeto, a Riot convidou o influenciador Henrytado, um importante nome da comunidade, para dublar as falas de um dos campeões, o Eager Apprentice – que em português se chamará Aprendiz Dedicado, como revelado em comunicado.

Anunciado no ano passado pela Riot Games, o LoR está disponível aos jogadores em sua versão Beta desde janeiro. Qualquer pessoa pode criar uma conta e jogar gratuitamente em https://playruneterra.com/pt-br.

“Esta versão inclui uma variedade de recursos e conteúdos, como a lista de amigos, que podem ser desafiados, além de vários tabuleiros e guardiões. A atualização 0.9.2 traz ainda um segundo grande lote de ajustes de cartas e de balanceamento do Beta Aberto, incluindo vários reworks completos. O time de desenvolvimento segue trabalhando para melhorar o ritmo e a percepção do jogo e fazendo ajustes nos arquétipos de Expedição”, informou.

O LoR, de jogabilidade cross-plataforma, será lançado ainda este ano para PC e smartphones. Quem jogar durante a versão Beta Aberto receberá um Guardião Poro Aluado exclusivo assim que o título for lançado oficialmente.

Com informações da Riot Games

