Game MLB The Show 20 chega nesta terça-feira para PlayStation 4

O game MLB The Show 20, desenvolvido por SIE San Diego Studio, chega nesta terça-feira (17) para o console PlayStation 4 (PS4).

A informação foi divulgada pela Sony. Em comunicado, a empresa revelou detalhes do novo título digital para PS4.

Reprodução

"MLB The Show 20 é do que os sonhos de baseball são feitos. Com novas maneiras de jogar, mais customização e mais caminhos para receber recompensas — este é o maior e melhor Show de todos", revela a descrição.

"The Show 20 é sua chance de jogar o passatempo dos Estados Unidos, da sua maneira". Confira trailer do jogo:

Com informações da Sony

