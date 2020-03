Epic Games libera nova atualização para o título Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou uma nova atualização para o título Fortnite. O patch v12.20, disponível para todos, chega com algumas novidades.

Entre no Choppa!

Também foi revelado nas redes sociais que o game recebe uma série de mudanças. “Entre no Choppa! Junte-se a até 4 membros do seu esquadrão e derrote a equipe inimiga com este novo veículo!”, informou. Confira vídeo de apresentação:

Entre no Choppa! Junte-se a até 4 membros do seu esquadrão e derrote a equipe inimiga com este novo veículo! 🚁 pic.twitter.com/ne0vqVGXSi — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) March 17, 2020

Correções no jogo

A desenvolvedora também informou nesta terça-feira (17) que já foram feitas algumas correções no jogo. No Twitter, ela detalhou os pontos solucionados.

“Nós resolvemos alguns problemas no modo Operação: Local de Entrega, incluindo reaparecimento dentro da Tempestade, partidas terminando antes da hora e eliminações dando pontuações incorretas”, explicou. Veja:

Nós resolvemos alguns problemas no modo Operação: Local de Entrega, incluindo reaparecimento dentro da Tempestade, partidas terminando antes da hora e eliminações dando pontuações incorretas. pic.twitter.com/HKIpO8bM1n — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) March 17, 2020

LEIA TAMBÉM: