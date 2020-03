Versão beta do WhatsApp para Android revela detalhes de novo recurso que será liberado na plataforma

Uma recente versão beta do aplicativo de mensagens WhatsApp, para o sistema Android, revelou detalhes de um novo recurso que será liberado na plataforma.

Como divulgado pelo site especializado WABetaInfo, o app enviou uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play.

A popular plataforma desenvolve um recurso que permitirá excluir automaticamente as mensagens em um bate-papo, já disponível no update para testadores.

Com a novidade, o usuário poderá escolher quanto tempo novas mensagens durarão antes de serem excluídas no chat.

Ainda em desenvolvimento, quando o app lançar o recurso, a função 'excluir mensagens' funcionará para bate-papos individuais e grupo. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.83 and 2.20.84: what's new?

WhatsApp is working again on the new Delete Messages feature, that will automatically removes messages. New tests include individual chats too!https://t.co/xBzJ8yrTi5

NOTE: This feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 13, 2020