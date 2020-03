Rock of Ages 3: Make & Break chega em 2 de junho para Switch, PS4, XOne, PC e Stadia

A Modus Games, distribuidora de jogos independentes, em parceria com os estúdios ACE Team e Giant Monkey Robot, revelou na semana passada a data de lançamento do game Rock of Ages 3: Make & Break para 2 de junho de 2020.

Como revelado pela empresa, o jogo chega para os consoles Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia.

Além de revelar a data de lançamento, a Modus Games também publicou um vídeo de gameplay que detalha o novo modo de criação de níveis de Rock of Ages 3: Make & Break. Confira:

O game é uma mistura de Tower Defense e demolição em ritmo arcade, no qual o jogador deve controlar pedras e destruir obstáculos. A ação tem como pano de fundo uma hilariante reimaginação da história na campanha inventiva e nos demais e distintos modos de jogo.

Estreando o modo de criação de níveis na série, Rock of Ages 3: Make & Break permite aos jogadores produzir e compartilhar cenários, bem como desfrutar de desafios propostos por outros jogadores da comunidade.

Com informações da Modus Games

