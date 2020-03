PUBG: Update 6.3 está à caminho do PC e 6.2 chega aos consoles

O game PUBG recebe em breve uma nova atualização para PC, de número 6.3. Como revelado em comunicado, o update traz o poderoso Panzerfaust, uma bazuca exclusiva de Karakin com um tiro único, capaz de causar grandes danos aos oponentes, assim como abrir buracos em edifícios.

A atualização também melhora o balanceamento de diversas armas. A M249 (que estará disponível em todos mapas) ganhou um novo visual, sons e acessórios, mas teve uma redução em capacidade de munição, dano e estabilidade.

A Tommy Gun recebeu um aumento no dano e diminuição no recuo, e finalmente pode receber miras laser e holográficas. Por último, a UMP-45 ganhou um aumento no dano e velocidade das balas.

Como revelado, a atualização 6.2, antes disponível apenas no PC, também chega aos consoles (PlayStation 4 e Xbox One) trazendo uma das funções mais aguardadas pelos jogadores: Cross Party play.

A atualização traz ainda novas formas de jogar por meio do Modo Arcade, com destaque para o Team Deathmatch. Disponível por tempo limitado, esse modo coloca duas equipes de oito jogadores se enfrentando em um combate mortal.

Com informações do PUBG

