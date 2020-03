O cuidado que todo signo do zodíaco deve ter essa semana

Esta semana, cada signo do zodíaco precisará ter mais cautela e pensar duas vezes antes de reproduzir um tipo de comportamento. Confira:

Áries

É preciso ter cuidado ao tomar as rédeas das situações, preferindo sempre mostrar mais suas qualidades e força de trabalho do que uma posição enérgica e incisiva.

Touro

Existem obrigações que não devemos deixar de cumprir e atitudes que só podem ser feitas por nós mesmos. Tenha cuidado com colocar a culpa ou dar aos outros responsabilidades que são apenas suas.

Gêmeos

Neste momento, é preciso ter como aliada a intuição e não se deixar levar apenas pelas emoções. Muitas vezes, é necessário deixar as paixões de lado e alcançar a maturidade.

Câncer

Hora de ter ainda mais atenção ao tomar decisões. Tenha cuidado ao perder a paciência e aposte na tranquilidade e controle das emoções para resolver as coisas.

Leão

Tenha muito cuidado ao deixar que as emoções o conduzam para decisões poucos racionais. Sua sensibilidade pode estar em alta, o que faz com que a paciência seja a maior aliada na hora de refletir como mudar as coisas.

Virgem

É hora de ter cuidado com a perseverança em assuntos que afetam mais negativamente do que positivamente. Mantenha equilíbrio para aprender a deixar ir embora e resgatar apenas o que é positivo.

Libra

Hora de ter cuidado com atitudes imprudentes e aceitar as mudanças de forma mais prática e menos emocional. Lembre-se de analisar bastante antes de agir.

Escorpião

Tenha cuidado com sonhar com coisas que não podem ser realizadas. lembre-se de que o ideal é ir a luta, mas sem criar ilusões.

Sagitário

Tenha mais cautela com a desmotivação. Na vida, sempre precisamos voltar ao inicio ou iniciar uma nova busca de felicidade.

Capricórnio

Tenha muito cuidado com a insegurança e não se deixe dominar. Este é o momento de ter muita fé em si mesmo e dar ouvidos a intuição.

Aquário

É hora de ter cuidado com a impulsividade e refletir sobre os efeitos das nossas ações. Algumas vezes, o mais inteligente é deixar as coisas fluírem e esperar para tomar uma atitude inteligente.

Peixes

Tenha cuidado com a imprudência que o faz cometer erros que não podem ser revertidos. Tente ter mais clareza sobre o que você deseja e a realidade em que está, projetando passos firmes e responsáveis em suas ações.