Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 20 de março

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Semana de analisar ideias para o futuro e mudanças radicais. Coloque ordem em sua vida e alcance o sucesso que você merece. Surpresas econômicas podem deixá-lo entusiasmado e o ajudará a ter mais sorte em tudo o que deseja.

No amor, você pode ficar um pouco pensativo e sentindo que o parceiro se afasta. Lembre-se de que às vezes é melhor ficar um pouco sozinho em sua vida para reorganizar seus sentimentos, evitando “comprar” o interesse do outro.

Evite a arrogância para não atrair ainda mais inveja; o carisma pode ajudar a aproximar os aliados e fazer conexões importantes. A sorte chega em 19 de março com os números 03,29 77 e o amarelo atrai a força espiritual.

Touro

Semana intensa em que você tomará decisões importantes para endireitar sua vida e traçar novos horizontes. Portanto, não hesite em tomar as rédeas da sua vida para alcançar o que você deseja e ter sucesso.

Este é o momento de tirar da sua vida pessoas e amores que são tóxicos e, embora seja difícil, iniciar um novo circulo com pessoas boas é o que o ajudará a ser melhor.

Busque resolver alguns problemas e equilibrar sua vida. Um novo amor pode aparecer e os signos mais compatíveis são Virgem, Escorpião e Capricórnio. Deixe-se amar.

Seu melhor dia é 18 de março e seus números são 03,29, 65; o vermelho ajuda a aumentar ainda mais sua sorte.

Gêmeos

Sua energia passa por um momento muito especial de sucesso e o ajuda a triunfar em tudo o que deseja realizar. Chegou a hora de ficar feliz com novas realizações que dependem de você.

Sua capacidade de fazer seu trabalho melhor e iniciar um negócio estão altas. Por isso, fique atento aos convites e pessoas que podem ser muito importantes para o seu ambiente de trabalho.

É preciso se abrir para um relacionamento e se apaixonar, pois um amor pode chegar para ficar. Lembre-se de que seu signo pode ser indeciso e se auto sabotar. Os signos mais compatíveis no momento são Leão, Libra e Aquário.

Sua sorte aumenta em 17 de março com os números 02, 19 e 88. Branco e outras cores claras ajudam a ter mais abundancia.

Câncer

Semana de trabalho no interior de si, especialmente para aumentar sua força mental e espiritual. É hora de lutar contra baixo astral para que ele nunca mais atrapalhe seus objetivos na vida.

Faça um exercício mental e remova os pensamentos negativos, preferindo ficar em paz e até cortar as pessoas que o deixam desconfortáveis e irritados.

Serão dias de oportunidades, mudanças e expansão em todo o seu ambiente de trabalho. Portanto, tente manter seu pensamento positivo para alcançar tudo o que precisa para o sucesso.

Em 18 de março você terá sorte com os números 04,38 e 41. Use a cor azul para atrair a positividade!

Lembre-se de que seu signo sempre busca o parceiro ideal e cria muitas expectativas. Por isso, não controle tudo e deixe as coisas fluírem sem pressa.

Leão

Semana aproveitar a energia criativa e usar as ideias para alcançar os objetivos em sua vida. Seu signo é um dos mais fortes do zodíaco e com a mente funcionando 100% se torna imbatível.

Hora de transformar seus pensamentos negativos colocando sua energia em coisas positivas e evitando a auto sabotagem. Não tenha medo de mudar e esclarecer seus objetivos de uma vez por todas para ir em busca da vitória.

No amor, continue com seu parceiro e evite traições ou triângulos amorosos para evitar o sofrimento. Em 19 de março sua sorte chega com os números 09, 21 e 34 e o laranja ajuda a atrair mais dinheiro.

Virgem

Semana de observar tudo o que você fez no passado e começar a reorganizar e renovar tudo; isso ajudará a alcançar novos objetivos. Lembre-se de que seu signo é um dos mais aplicados em tudo que faz, mas às vezes precisa confiar mais em si mesmo.

Não hesite em fazer o que têm em mente e se concentre em tomar atitudes importantes para entrar no melhor caminho.

A paixão por uma especial continua ou ainda irá surgir; é hora de se apaixonar, mas ter em mente que não é saudável dar atenção apenas a vida amorosa. Entregue na mesma proporção que costuma receber e esteja atento a reciprocidade.

Seu dia de sorte é 20 de março e os números que atraem abundancia são 01,78 e 65. Tente usar mais a cor púrpura que faz sua sorte se multiplicar.

Libra

Semana de cuidar pensar mais no futuro e saber não só para onde está indo, mas também o que precisa para alcançar os objetivos. Fique atento as oportunidades e evite ser arrogante no trabalho; o cuidado com as palavras ajudará muito.

São dias de evolução em todos os sentidos, especialmente para os casais e relações com amigos. Pessoas tóxicas podem ser afastadas e as energias negativas que vão embora o ajudam a seguir em frente.

Evite a pressa no amor e lembre-se de que essa pessoa certa chegará. Os signos mais compatíveis são Gêmeos, Câncer e Aquário. Muitos podem se apaixonar!

Sua sorte aumenta no dia 19 de março com os números 07,34 e 88. O verde atrai a prosperidade.

Escorpião

Semana cheia de mudanças internas e externas. Este é um estágio de renascimento em que se deve dar o impulso para alcançar objetivos, crescimento pessoal e no trabalho.

Evite o drama para não aumentar os problemas, tentando resolvê-los da melhor maneira e o mais rápido possível para que você possa seguir em frente em sua vida.

A sorte aumenta em 19 de março com os números 06, 32, 69. O vermelho ajuda a estimular as conquistas.

No amor, tente evitar ciúmes e pensamentos negativos relativos ao seu parceiro; lembre-se de que a confiança é fundamental; em caso de desconfiança é melhor conversar e esclarecer as coisas.

Os solteiros podem encontrar alguém especial do signo de Peixes, Câncer ou Libra. Uma viagem pode ser planejada ou concretizada.

Sagitário

Semana de retomar sua estabilidade emocional e de não deixar ninguém e nada interromper seus projetos de vida. Seu signo pode carregar situações e emoções que não são suas; por isso, deve aprender desapegar para alcançar o que deseja.

Semana de triunfos no trabalho, projetos e estudos. Tente colocar toda a atenção necessária para buscar o êxito. Não discuta com seus amigos; apenas tente debater as ideias com calma.

Dias de relacionamentos intensos e fugazes. Não se limite a encontrar apenas pessoas que sejam muito semelhantes. Os signos de Áries, Leão e Libra podem aparecer como pretendentes.

A sorte chega em 19 de março com os números 04, 38 e 50. Tente usar mais amarelo para aumentar sua sorte.

Cuidado com dívidas financeiras e tende administrar melhor sua renda. Uma viagem pode surgir e algumas mudanças devem ocorrer em sua casa. Um animal de estimação pode ser adotado.

Capricórnio

Trabalhos e projetos podem ser realizados da melhor forma, mas para isso você terá que tentar resolver problemas e começar a se organizar mais com o seu tempo; só assim você irá conseguir atingir seu objetivo.

O excesso de realismo e temperamento forte pode afastar pessoas que o amam. Por isso, mude e tente manter a calma. Uma mudança de emprego ou uma ex-chefe oferece uma proposta tentadora que será muito positiva.

Um amor do signo de Áries, Gêmeos ou Virgem falará sobre algo mais sério. Os comprometidos continuam com estabilidade no relacionamento.

A sorte chega em 16 de março com os números 09, 34 e 88. Tente usar mais branco ou para estimular ainda mais as boas energias e abundancia.

Aquário

Semana de pensamentos positivos e ainda mais força para resolver os problemas pessoais e de trabalho que o afetaram nos últimos dias.

Não busque a perfeição em seu parceiro romântico, mas sim alguém o apoie nos melhores e piores momentos. Evite ser impulsivo e volátil.

Uma surpresa econômica com os números 14,19 e 23 pode chegar. Seu dia de mais sorte será 19 de março. A cor azul traz boas energias para estimular realizações.

Tenha cuidado com sua saúde e acidentes na rua, especialmente quedas. Procure viver de forma mais responsável e saudável.

Peixes

Semana de grandes mudanças positivas. Hora de aproveitar a energia que fará com que você realize tudo o que tem em mente. Apenas lembre-se de que precisa determinar claramente o que deseja para o seu futuro e evitar indecisões.

Tenha cuidado, pois suas palavras terão força e podem causar alguns problemas com pessoas queridas.

Surpresas e presentes chegam, além de comemorações com pessoas próximas. Sua sorte aumenta em 18 de março com os números 09,17 e 23 e tente usar as cores azul, verde e vermelho para atrair boas energias e abundância.

Não pense mais tão negativamente em assuntos de amor ou que envolvam o seu parceiro. O seu ciúme pode impossibilitar o desenvolvimento de uma relacionamento saudável.

Os solteiros podem encontrar alguém especial do signo de Câncer, escorpião ou Áries que serão muito compatíveis. Evite despesas e aprenda a ser mais econômico.