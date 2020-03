Como desinfetar o celular para evitar o coronavírus

Este ano surpreendeu com a pandemia do coronavírus, que já causou mais de 5 mil mortes. A higiene é essencial para prevenir o COVID-19, sendo que as principais recomendações são lavar as mãos, usar álcool em gel e não tocar o rosto.

E o celular? Esse objeto que é usado em todos os momentos também está sujeito à contaminação. Por isso, a seguir, você confere algumas dicas para limpar o seu aparelho.

Remova a capa do celular e, com um pano, esfregue o aparelho para remover a sujeira que se acumulou.

Em seguida, umedeça outro pano com álcool 70% e esfregue-o no telefone.

Repita o procedimento com a capa do celular.

Deixe secar por 5 minutos e use o aparelho tranquilamente.

E, embora pareça excessivo ter que desinfetar o telefone, um estudo publicado na revista Germs revelou que nele existem várias bactérias.

