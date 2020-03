O aplicativo 'Coronavírus – SUS' do Ministério da Saúde traz informações sobre como prevenir a doença. O app está disponível para todo o Brasil.

"O Ministério da Saúde lança o app Coronavírus-SUS com o objetivo de conscientizar a população sobre o COVID-19", informou. Para isso, o aplicativo conta com as seguintes funcionalidades:

– Informativos de diversos tópicos como os sintomas, como se prevenir, o que fazer em caso de suspeita e infecção e etc;

– Mapa indicando unidades de saúde próximas;

– Em caso de suspeita de infecção, o cidadão pode conferir se os sintomas são compatíveis com o do Corona, e caso seja será instruído e encaminhado para a unidade de saúde básica mais próxima;

– Área de notícias oficial do Ministério da Saúde com foco no COVID-19.

Como revelado pelo Ministério da Saúde, é possível baixar o novo aplicativo na Apple Store e Google Play.

Com informações do MS

