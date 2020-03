2 sucos cítricos para fortalecer o sistema imunológico e evitar vírus e infecções

O sistema imunológico é uma barreira contra infecções. Ele “remove moléculas e células potencialmente prejudiciais do corpo. Ele também tem a capacidade de reconhecer e destruir células anormais derivadas de tecidos", explica o Manual Merck de Informação Médica — Saúde para a Família.

Portanto, é muito importante mantê-lo bem. Segundo o portal de saúde Cleveland Clinic, a vitamina C é uma das mais eficazes no fortalecimento do sistema imunológico. “De fato, a falta de vitamina C pode até deixá-lo mais propenso a ficar doente”, explicou a clínica.

A seguir, você confere a receita de dois sucos com frutas cítricas, as quais apresentam a maior concentração dessa vitamina.

Suco de manga e morango

Ingredientes

½ xícara (chá) de suco de laranja

1 manga descascada

10 morangos

2 colheres (sopa) de mel

2 colheres (sopa) de suco de limão

Modo de preparo

Misture os morangos com 1 colher (sopa) de suco de limão e cubos de gelo. Em seguida, em um liquidificador, bata o mel, a manga, o suco de laranja e a colher (sopa) de suco de limão restante. Sirva uma camada de morango e abaixo da camada do suco de manga.

Suco de laranja e toranja

Ingredientes

½ limão

1 toranja

2 laranjas

Modo de preparo

Com um espremedor, extraia o suco das frutas. Misture bem e sirva com um pouco de mel e cubos de gelo.

Fonte: Nueva Mujer