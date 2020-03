'Semana da Transformação' leva oficinas e palestras a várias cidades do país

De ficção científica a comportamento humano. De futuro do trabalho à tecnologias emergentes. De LGPD à sociedade 4.0. Esses são alguns dos temas que invadirão várias cidades brasileiras entre os dias 23 e 29 de março. A Transformation Week irá reunir quase 100 especialistas de várias áreas do conhecimento, como o astronauta Marcos Palhares e o darwinista Carlos Piazza.

O evento, que é coordenado pelo Instituto da Transformação Digital, o ITD, pretende chamar a atenção de pessoas e empresas para a necessidade da transformação. “Estamos vivendo uma época de profundas e complexas transformações. Não podemos passar despercebidos por elas. Trocar conhecimentos é a melhor forma de fazermos a transformação de dentro para fora”, afirma o presidente do IDT, Paulo Kendzerski.

Em Porto Alegre, os eventos de maior destaque são “O Futuro da Educação. A Inovação em sala de aula”, no dia 24, com a participação do Google e do Governo do RS. Na ocasião, será apresentado o case Canoas 4.0 e o lançado o projeto O Profissional do Futuro, com mediação da professora Rita Carnevalle. No dia 25, será o “The Day of Social Transformation”, com um dia inteiro de uma programação inovadora, com curadoria especial da Monica Riffel e CK Freitas.

Em São Paulo, os participantes contarão com palestras como a do darwinista Carlos Piazza, com o tema “5IR, Sociedade 5.0 e Vida 3.0”, no dia 23. No dia 24, o assunto são os desafios, as conquistas e o futuro das mulheres na ciência. No Painel Inovação e Negócios, no dia 25, haverá a troca de experiência entre profissionais de diferentes áreas acerca das tendências em processos, que permitam ampliar a competitividade nos negócios.

Para se inscrever, basta escolher o evento da sua preferência em www.transformationweek.com.br e fazer o cadastro.