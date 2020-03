Próximo recurso do WhatsApp deve facilitar a vida dos usuários

O aplicativo de menagens WhatsApp desenvolve um novo recurso que deve facilitar a vida dos usuários, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

Como já revelado, a plataforma trabalha em uma nova função que vai permitir o uso da mesma conta em vários dispositivos.

Com a novidade, será possível utilizar a ferramenta de forma simultânea, sendo compatível nos sistemas Android e iOS.

Neste momento, o app trabalha para sincronizar ações (por exemplo, se você marcar uma mensagem no dispositivo A com uma estrela, ela também será estrelada no dispositivo B) e outras ações semelhantes.

No entanto, apesar dos avanços, ainda não sabemos quando o recurso será liberado para todos. Os rumores sugerem que será liberado ainda este ano.

Public announcement: they are currently working to sync actions (for example if you star a message on device A, it will be starred on device B as well), and other similar actions. https://t.co/er68iOcAwM

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 12, 2020